Последние новости Ижевска на утро 9 июня: сбитый фурой подросток, шестеро пострадавших в ДТП и судьба провалов после ливня

Добрых вам сегодня новостей, ижевчане! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро! Дождались мы с вами потепления, пусть и всего до +18 градусов, но это уже больше похоже на лето. И сейчас предлагаем вам вспомнить главные события дня вчерашнего.

С РАЗНИЦЕЙ В 1,5 ЧАСА НА ОДНОМ УЧАСТКЕ ПРОИЗОШЛО ДВЕ АВАРИИ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На 22-м километре автодороги «Ижевск – Воткинск» в двух авариях пострадали три человека. Причем ДТП произошли с участием грузовиков. Подробнее здесь.

ЕЩЕ ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ В ОПРОКИНУВШЕЙСЯ МАШИНЕ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

ДТП произошло на пятом километре автодороги Глазов – Красногорское в Глазовском районе. Подробнее здесь.

ПОДРОСТОК ПОПАЛ ПОД ФУРУ

Грузовик DAF сбил 15-летнего подростка. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На нерегулируемом перекрестке напротив дома №15 по улице Пятнадцатой в Ижевске грузовик при повороте налево сбил 15-летнего подростка. Подробности и видео с места ДТП здесь.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ НАТРАВИЛ СОБАКУ НА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Послушная собака кинулась на правоохранителей, которым пришлось применить табельное оружие. Собака получила ранение. Подробности здесь.

ЖИТЕЛЬ САРАПУЛА ЖЕСТОКО УБИЛ МАТЬ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ

В Сарапуле перед судом предстал 41-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 62-летней матери своей сожительницы. Вовремя застолья он жестоко расправился с женщиной. Подробности здесь.

БЕРЕЗОВУЮ РОЩУ БЛАГОУСТРОЯТ В ИЖЕВСКЕ В 2023 ГОДУ

В Ижевске в ходе голосования победу одержал парк «Березовая роща» Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии подведены итоги онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств в 2023 году. В нем приняли участие более 65 тысяч жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги, Игры и Увы. О том, что выбрали жители рассказали здесь.

ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАЛИСЬ ПРОВАЛЫ И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Провал образовался из-за того, что не выдержала ливневая система. Коллектор отсыпали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ливень, который прошел в Ижевске 6 июня, мы будем обсуждать еще долго. в этот день затопило улицы, но самое страшное – это ямы, которые появились в городе. В одну из них упал автомобиль. Рассказываем, как город пережил коммунальный коллапс и что нас ждет дальше.

ДВА НОВЫХ ПРАЗДНИКА БУДУТ ОТМЕЧАТЬ В УДМУРТИИ

Добрых вам сегодня новостей, ижевчане! Фото: Архив «КП» в Ижевске

21 октября в регионе будут отмечать День бесермянского языка и письменности, а 10 сентября - День семейных трудовых династий. Подробнее здесь.

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