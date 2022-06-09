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Общество9 июня 2022 6:18

Автобусный маршрут №11 в Ижевске с 14 июня начнет работать без кондуктора

Оплату за проезд будет принимать водитель
Дмитрий Коренев
Оплачивать проезд нужно будет у водителя при входе в салон

Оплачивать проезд нужно будет у водителя при входе в салон

Фото: Архив КП

С 14 июня автобусный маршрут №11 в Ижевске (Центр – Ул. Фурманова) начнет работать без кондуктора, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«С 14 июня на автобусах маршрута №11 необходимо оплачивать проезд у водителя при входе в салон. Посадка и высадка будет осуществляться через переднюю дверь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства пассажиров автобусы этого маршрута оснастят соответствующими табличками.

Пассажиров просят заранее готовить карты и наличные для оплаты проезда.

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