Автобусный маршрут №11 в Ижевске с 14 июня начнет работать без кондуктора

Оплачивать проезд нужно будет у водителя при входе в салон
Фото: Архив КП
С 14 июня автобусный маршрут №11 в Ижевске (Центр – Ул. Фурманова) начнет работать без кондуктора, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».
«С 14 июня на автобусах маршрута №11 необходимо оплачивать проезд у водителя при входе в салон. Посадка и высадка будет осуществляться через переднюю дверь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для удобства пассажиров автобусы этого маршрута оснастят соответствующими табличками.
Пассажиров просят заранее готовить карты и наличные для оплаты проезда.
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