В Удмуртии задержали мужчину, избивавшего 12-летнюю дочь и жену-инвалида

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Игринском районе задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в истязании членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.
«Установлено, что мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, воспитанием 12-летней дочери не занимался, неоднократно наносил побои ребенку и своей супруге, являющейся инвалидом 2 группы», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего...) и по части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание).
Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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