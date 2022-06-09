Около 3 тонн подозрительного мяса нашли на комбинате в Удмуртии

В поступившей из Белоруссии партии замороженных блоков говядины нашли палочковидную патогенную бактерию Listeria Monocytogenes Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На мясокомбинате в одном из районов Удмуртии обнаружили 2,9 тонны недоброкачественного мяса. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в поступившей из Белоруссии партии замороженных блоков говядины нашли палочковидную патогенную бактерию Listeria Monocytogenes.

«17 мая 2022 года Управлением Россельхознадзора было выдано заключение (предписание) об утилизации или уничтожении продукции», - говорится в сообщении.

2 июня недоброкачественное мясо отправили на утилизацию в Татарстан.

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