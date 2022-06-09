Страховщикам, не имеющим договора с СТО, предложили запретить оформлять ОСАГО

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить оформлять ОСАГО страховщикам, у которых нет договора со станцией техобслуживания (СТО) Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить оформлять ОСАГО страховщикам, у которых нет договора со станцией техобслуживания (СТО). Об этом пишет RT со ссылкой на письмо Федорова, направленное главе Минтранса Виталию Савельеву.

В обращении народный избранник отметил, что согласно текущему законодательству, в случае наступления страхового случая граждане по полису ОСАГО могут получить компенсацию в виде ремонта либо выплаты.

Однако, по его словам, некоторые компании не имеют договора с СТО и заранее вписывают в полис ОСАГО пункт о компенсации исключительно в виде выплаты. Клиенты часто узнают об этом лишь после дорожной аварии.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для страховых компаний оформлять полисы ОСАГО в населенных пунктах, в которых они не имеют заключённых договоров со станциями технического обслуживания и не могут предоставить клиентам полноценную страховую услугу на выбор», — говорится в тексте письма (цитата по RT).

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