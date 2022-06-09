Девочка сняла автомобиль с ручника, и он покатился назад. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 8 июня, напротив дома №3 по улице Гражданской в Воткинске 10-летняя девочка попала под колеса покатившегося автомобиля. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, около 16:00 36-летний отец девочки оставил дочь одну в салоне автомобиля. В отсутствие родителя ребенок пересел на водительское сиденье и снял автомобиль с ручника, в результате чего машина покатилась назад.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«Девочка, выйдя из салона транспортного средства, пытаясь его остановить, попала под колеса автомобиля и получила травмы», - сообщили в ведомстве.

По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция призывает не оставлять детей одних в салоне автомобиля.

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