100 баллов по ЕГЭ получили 15 выпускников Удмуртии

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и хими
Фото: Диля Ахмадишина
Первые результаты сдачи единого государственного экзамена по литературе, географии и химии огласили в Удмуртии.
15 выпускников получили за работу максимальные 100 баллов, сообщили в Региональном центре оценки качества образования.
Максимум на ЕГЭ по литературе получили 8 человек из 508, на экзамене по химии – 5 ребят из 761, по географии – 2 человека из 228.
Отметим, сдача ЕГЭ стартовала в этом году 26 мая.
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