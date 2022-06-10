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Общество10 июня 2022 2:36

100 баллов по ЕГЭ получили 15 выпускников Удмуртии

Стали известны результаты по литературе, географии и химии
Источник:kp.ru
Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и хими

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и хими

Фото: Диля Ахмадишина

Первые результаты сдачи единого государственного экзамена по литературе, географии и химии огласили в Удмуртии.

15 выпускников получили за работу максимальные 100 баллов, сообщили в Региональном центре оценки качества образования.

Максимум на ЕГЭ по литературе получили 8 человек из 508, на экзамене по химии – 5 ребят из 761, по географии – 2 человека из 228.

Отметим, сдача ЕГЭ стартовала в этом году 26 мая.

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