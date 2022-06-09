На стенде Удмуртии на ПМЭФ прозвучат произведения Чайковского

Стенд Удмуртии на ПМЭФ объединит искусство и экономику Фото: Амир Закиров

Делегация от Удмуртии примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Возглавит делегацию глава региона Александр Бречалов. На форуме Удмуртия планирует подписать ряд соглашений, направленных на развитие торгово-экономических отношений, привлечение в республику инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение бизнес-климата в регионе. В рамках форума пройдут встречи с крупнейшими российскими предприятиями и госкорпорациями.

Отмечается, что стенд Удмуртии на ПМЭФ объединит искусство и экономику.

«Ключевыми треками станут демонстрация инвестиционного потенциала республики и приглашение гостей на 65 фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского», который пройдет с 7 по 9 июля в городах Ижевске и Воткинске», - сообщает пресс-служба.

Гости стенда услышат произведения Чайковского в живом исполнении на настоящем рояле.

Всего в этом году в ПМЭФ примут участие более 500 спикеров из 115 стран и территорий, в том числе представители правительств и центральных банков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-организаций Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества РФ, Китая, Индии, Кубы. На форум приедут порядка 2,7 тысяч представителей бизнеса.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум посетили более 13,5 тысяч участников из 140 стран; участие в нем приняли 11 тысяч отечественных и иностранных компаний. За три дня работы на форуме Удмуртия подписала 7 соглашений, представители делегации приняли участие в четырех сессиях и провели порядка 40 встреч.

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