Улицу Коммунаров перекроют в Ижевске на два дня

9 и 10 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Коммунаров на участке от Ленина до Пастухова. Фото: Яндекс.Карты

9 и 10 июня в Ижевске будет перекрыто движение транспорта по улице Коммунаров на участке от Ленина до Пастухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Проезжую часть перекроют в связи с ремонтом колодца ливневой канализации», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня на фоне сильного сильного дождя на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров образовался провал, в который упал автомобиль.

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