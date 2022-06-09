Улицу Коммунаров перекроют в Ижевске на два дня

9 и 10 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Коммунаров на участке от Ленина до Пастухова. Фото: Яндекс.Карты
9 и 10 июня в Ижевске будет перекрыто движение транспорта по улице Коммунаров на участке от Ленина до Пастухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Проезжую часть перекроют в связи с ремонтом колодца ливневой канализации», - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня на фоне сильного сильного дождя на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров образовался провал, в который упал автомобиль.
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