За сутки ковид подтвердился у 21 жителя Удмуртии

Смертей от ковида за сутки не зарегистрировано Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 6 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 10 июня.

«За сутки проведено 1 722 теста на коронавирус, выявлен 21 новый случай. В числе заболевших 5 детей до 14 лет, 4 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 25 человек.

На утро 10 июня 830 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 39 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 10 человек — в тяжелом состоянии, в том числе 1 пациент - на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 132 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 893 пациента. 4 045 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 246 жителей региона. Из них 558 118 прошли через оба этапа вакцинации. 162 702 человека ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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