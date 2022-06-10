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Политика10 июня 2022 5:47

Красногорский район Удмуртии возглавил Дмитрий Клабуков

Ранее он работал заместителем начальника пожарной части
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба МО «Красногорский район», vk.com/club173938964

Фото: пресс-служба МО «Красногорский район», vk.com/club173938964

Накануне, 10 июня, в ходе 12-й внеочередной сессии Совета депутатов МО «Красногорский район» новым главой района был избран Дмитрий Клабуков. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Дмитрий Сергеевич родился и вырос в селе Красногорском. Знаком не понаслышке с проблемами и заботами родного села», - говорится в официальном сообществе района во «ВКонтакте».

В последнее время Дмитрий Клабуков работал заместителем начальника пожарной части №36 села Красногорское.

Напомним, в марте предыдущий глава Красногорского района Владимир Корепанов покинул этот пост по собственному желанию по состоянию здоровья. Ранее его оштрафовали на 150 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.

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