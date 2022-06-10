Жителю Ижевска дали 2,5 года колонии за наезд на полицейского

Мужчина завел автомобиль и умышленно направил его на сотрудника полиции Фото: Архив КП

В Увинском районе перед судом предстал 26-летний житель Ижевска, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

19 января текущего года в село Мульшур Увинского района для проверки соблюдения режима административного надзора прибыл полицейский. В то же время ему сообщили о краже металла в данном населенном пункте. Рядом со спиленным металлическим столбом служитель закона заметил автомобиль и потребовал от водителя предъявить документы и открыть багажник.

«В ответ на законные требования злоумышленник завел автомобиль и умышленно направил его на сотрудника полиции, совершив наезд и применив тем самым насилие, опасное для его жизни и здоровья», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

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