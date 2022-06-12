Александр Бречалов дал старт проекту «Голос Удмуртии»

Александр Бречалов дал старт проект проекту «Голос Удмуртии» Фото: Амир Закиров

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире открытой студии радио «Адам» (104.4 FM, 12+) дал старт проект проекту «Голос Удмуртии».

«Centre digital & media – огромный респект и уважение за инициативу. Запрос огромный. Это еще раз подчеркивает, насколько невероятно талантливые люди самого разного возраста живут в республике. Мы даем возможность им выплеснуть свою энергию, реализовать себя в этом замечательном проекте. Поэтому как глава республики я однозначно буду поддерживать», – отметил он.

Сам глава республики признался, что любит петь, но только в очень узком кругу. При этом, по его словам, он является благодарным слушателем и с удовольствием придет послушать песни в исполнении жителей Удмуртии.

На эфир также пришли участники прошлогоднего «Голоса Ижевска», они исполнили несколько песен и вспомнили, как все было год назад.

«Это были незабываемые, яркие эмоции. В этот день на этой сцене проходил финал «Голос Ижевска». Это яркие эмоции, когда ты поешь, зажигаешь на сцене перед многотысячной толпой. Там был Сергей Лазарев!», – поделилась одна из самых юных участниц проекта, 7-летняя Валерия Вышнякова.

В прошлом году 21 финалист проекта выступил на гала-концерте на Центральной площади 12 июня. 5 участников стали обладателями главных призов. В текущем году проект масштабируется до общереспубликанского.

«Голос Удмуртии» – проект радио «Адам» и компании Centre DM при поддержке правительства Удмуртии. Сегодня, 12 июня стартовал прием заявок на участие. А 9 сентября пройдет масштабный концерт финалистов.

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