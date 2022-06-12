День города и День России-2022 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция

«Комсомолка» ведет прямую трансляцию и рассказывать главные новости с разных площадок празднования Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 12 июня, Ижевск отмечает День города и День России. В разных местах города запланировано множество мероприятий - каждый найдет то, что ему по душе.

«Комсомолка» будет вести прямую трансляцию и рассказывать главные новости с разных площадок празднования. Смотрите афишу мероприятий и выбирайте!

Напомним, в связи с массовыми гуляниями в центре города перекроют ряд улиц. Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

23:00 На этом мы завершаем нашу трансляцию. С праздником, ижевчане! С Днем нашего любимого города и с Днем России!

Традиционно этот день завершается грандиозным праздничным салютом.

Фото: Евгения Перевощикова

Фото: Евгения Перевощикова

Фото: Евгения Перевощикова

После 19:00 на Центральной площади выступила Полина Гагарина.

В Березовой роще («Козьем парке») сегодня отмечали национальный праздник удмуртского народа «Гербер». Как и много веков назад, праздник символизирует окончание весенне-полевых работ.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

А в Сквере Победы у Вечного огня прошел Фестиваль молодежных уличных движений «Голос улиц». Он состоялся в Ижевске уже в 14-й раз. Здесь работали более 10 площадок, от стритбола и танцев до дворовых игр и фризби. Постоянные участники смогли продемонстрировать своё мастерство, а гости праздника попробовать себя в разных направлениях.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

17:00 Утром на Центральной площади открылась фотовыставка «Люди города — люди страны», Она посвящена как героям Великой Отечественной войны, так и героям нашего времени.

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

14:00 Прямо сейчас в лицее №25 Ижевска проходит торжественное открытие Кубка Корпорации «Центр». Около 400 юных шахматистов из 22 регионов России собрались сегодня здесь. Удмуртию представляют более 200 шахматистов.

Фото: Наталья Зиятдинова

Фото: Наталья Зиятдинова

Фото: Наталья Зиятдинова

Шахматисты с Камчатки, из Вологды и Астрахани приехали на турнир впервые. Кроме этого, в Ижевске сыграют спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, Коми, Тюменской, Кировской, Новосибирской и других областей.

11:10 Александр Бречалов пришел на эфир открытой студии радио «Адам» (104.5 FM, 12+), поздравил ижевчан с Днем города и Днем России, а также дал старт проекту «Голос Удмуртии».

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил ижевчан с Днем города и Днем России Фото: Сергей Суворов

11:00 В соцсетях главы Удмуртии Александра Бречалова опубликовано поздравление с Днем России.

10:00 Тем временем на Центральной площади начала работу «Открытая студия» (0+) радио «Адам» (104,5 FM, 12+). Ижевчане смогут увидеть радио «изнутри» и поздравить всех слушателей с Днем России и Днем города в прямом эфире.

09:00 Празднование Дня города начинается с традиционного возложения цветов к памятнику основателю оружейного завода Андрею Дерябину. Почтить его память может каждый желающий.

Фото: Олег Гарин, vk.com/oleg.garin

Фото: Бахруз Гумбатов, vk.com/id188581677

Фото: Бахруз Гумбатов, vk.com/id188581677

Фото: Бахруз Гумбатов, vk.com/id188581677

Фото: Бахруз Гумбатов, vk.com/id188581677

08:00 Синоптики обещают резкое похолодание – судя по всему, столбик термометра не поднимется выше 15 градусов. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Берите с собой зонтики и одевайтесь теплее!

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