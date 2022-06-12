Фотовыставка «Люди города — люди страны» открылась в Ижевске

Выставка открылась на Центральной площади. Фото: пресс-служба Ижевска

12 июня в День города на Центральной площади столицы Удмуртии прошло открытие фотовыставки «Люди города — люди страны».

Выставка посвящена Ижевску — Городу трудовой доблести. На больших плакатах представлены фотографии горожан, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны, и наших современников, которые трудятся на благо города и по сей день.

«Безусловно самая высочайшая ценность любого города, в том числе и нашего Ижевска — это наши люди. И то, что мы с вами в этот день, в День города Ижевска, открываем эту замечательную выставку, наверное, прямое тому доказательство. Мне бы хотелось выразить всем нашим горожанам слова благодарности за тот труд, за тот вклад в развитие города, который вы делаете. Очень важно знать и помнить и поддерживать статус Города трудовой доблести», – открыл выставку глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Зарождение проекта и дальнейшая реализация

Зарождение проекта началось с виртуальной выставки «Женщины Города трудовой доблести», благодаря которой ижевчане смогли не только вспомнить тружениц тыла военной эпохи, но и познакомиться с героинями современного Ижевска.

Идейным вдохновителем проект астала председатель Совета женщин города Ижевска Людмила Исаченко. «В перспективе планируется создание электронной базы нашего проекта, где будет оцифрована вся информация о каждом его участнике. Я глубоко уверена, что наш проект может и должен стать поистине народным, потому что в семьях каждого, или многих, хранятся истории о героическом прошлом наших предков. И их лица должны стать новыми лицами трудовой доблести», – поделилась она перспективами дальнейшей реализации проекта.

Глава Удмуртии Александр Бречалов не прошел мимо выставки и также поддержал организаторов. Диана Кропотина, координатор Центра гражданских инициатив «Единые», обратилась к нему с предложением показать эту выставку в других городах и районах республики.

«Любую трансформацию этого проекта я поддержу однозначно. Есть масса разных инициатив — «Лица Ижевска», «Лица Удмуртии». Давайте, чтобы этот проект трансформировался в такую историю. Я готов поддержать», – поддержал руководитель региона.

Голос героев-современников Ижевска

Те герои-современники, чьи портреты изображены на выставке, также посетили открытие и поделились своими впечатлениями.

Участница выставки Светлана Валиуллина, заведующая детским садом №32, гордится историей и работниками своего дошкольного учреждения.

«Нам, сотрудникам детского сада, очень приятно, что мы работаем в таком легендарном детском саду… Мы стараемся все традиции и историю сохранять и приумножать. Я считаю, что без прошлого не может быть и будущего. Я очень горда, что работаю в этом детском саду, и мы продолжаем дело наших наставников», – поделилась она.

Студентка Ижевской медакадемии, «Золотой волонтер» Анна Третьякова также отметила важную миссию современных тружеников города.

«Как те люди, те герои, которые стали для нас примером, так и мы, подрастающее поколение также на своем примере покажем, что можно и дальше привносить добро и свет людям», – добавила девушка.

Как принять участие в выставке

Если вы знаете героев Великой Отечественной войны, служивших на благо Ижевска, отправляйте его фотографию и историю на почту Совета женщин города Ижевска – iz_zhensovet@mail.ru.

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