Глава Удмуртии поздравил жителей с Днем России и Днем Ижевска в прямом эфире открытой студии радио «Адам»

Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем Ижевска и Днем России Фото: Сергей Суворов

Сегодня, 12 июня, глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире открытой студии радио «Адам» (104.5 FM, 12+) поздравил жителей республики с Днем Ижевска и Днем России.

«Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех горожан с Днем города и всех жителей республики с Днем России. Удмуртия гордится своими людьми. Вот буквально полчаса назад я вручал паспорта нашим юным жителям республики и награждал государственными наградами отличившихся в разных сферах наших жителей», – сказал он.

Также он отметил многих выдающихся жителей региона - учителей, рабочих на заводе, жителей села и даже школьников. В частности, указом президента России за мужество и отвагу награжден старший инструктор-пожарный Главного управления МЧС России по Удмуртии Илья Геннадьевич Копылов. Прошлым летом его направили в Мордовию помогать в тушении пожара на территории заповедника. Несмотря на сменный график, он не прерывался на отдых и неустанно продолжал работать. Несмотря на тяжелые и опасные для жизни условия работы, с огнем удалось справиться.

А школьница Ксения Баженова из Ярского района собрала единомышленников, и они взяли шефство над памятником землякам, которые погибли в Великой Отечественной войне.

Сегодня отмечает свой день рождения почетный ветеран труда Концерна «Калашников» Елена Домнина– она также удостоилась поздравления главы региона.

Напомним, открытая студия радио «Адам» работает на Центральной площади с 10:00 до 18:00. В течение дня сюда приходят спортсмены, музыканты и другие интересные герои. Кроме того, каждый желающий может прийти в шатер студии, познакомиться с ведущими, принять участие в эфире и поздравить горожан.

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