Сильный ветер, грозы и кратковременные дожди ожидаются в Удмуртии 27 июня

Днем 27 июня в Удмуртии пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы и усиление ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 27 июня в Удмуртии пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

«Днем [27 июня] кратковременные дожди, местами грозы. <…> Местами на территории Удмуртской Республики ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с», – говорится в сообщении.

Температура воздуха по республике достигнет 19-24 °С, в Ижевске – 22-24 °C.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. (с понижением в течение дня). Влажность воздуха утром ожидается около 55%, днем 54%, вечером 78%. Магнитное поле неустойчивое.

Предварительный прогноз на первую половину новой недели читайте в нашем материале.

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