Сильный ветер, грозы и кратковременные дожди ожидаются в Удмуртии 27 июня

Днем 27 июня в Удмуртии пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы и усиление ветра
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Днем 27 июня в Удмуртии пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
«Днем [27 июня] кратковременные дожди, местами грозы. <…> Местами на территории Удмуртской Республики ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с», – говорится в сообщении.
Температура воздуха по республике достигнет 19-24 °С, в Ижевске – 22-24 °C.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. (с понижением в течение дня). Влажность воздуха утром ожидается около 55%, днем 54%, вечером 78%. Магнитное поле неустойчивое.
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