9-летняя девочка попала под качели в Глазове, ее доставили в Ижевск санавиацией

Девочка получила удар качелями по голове. Фото: СУ СКР по УР

В Глазове проводится доследственная проверка по факту травмирования 9-летней девочки на детской площадке. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, инцидент произошел вечером 23 июня.

«По данным проверки, 23 июня 2022 года в вечернее время несовершеннолетняя находилась в сопровождении матери на детской площадке, расположенной на ул. Советская г. Глазова. Пробегая около качели, на которой находился 12-летний мальчик, она получила удар качелью по голове», - говорится в сообщении.

Как сообщает glazovlife.ru, из-за тяжелых травм ребенка пришлось эвакуировать в Ижевск вертолетом санавиации. Сейчас девочке оказывается необходимая помощь.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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