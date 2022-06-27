Глава Удмуртии поручил председателю правительства республики взять проблему с ливневками под личный контроль

В июне улицы Ижевска подтапливало несколько раз. Фото: Эдуард КАРИПОВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания поручил председателю правительства региона Ярославу Семенову взять под личный контроль решение проблемы с ливневками в Ижевске и других населенных пунктах.

«Могу сказать, что из года в год у нас ситуация все сложнее и сложнее. Ситуация действительно непростая, это не покос травы. Речь идет о системе канализаций, о ливневках. У нас есть по республике определенные сложности с водоотведением, не только Ижевска это касается. Здесь очевидно нужен проект. Я знаю, что это огромные деньги на реконструкцию ливневок, но понимаю, что если мы ничего не будем в этом смысле делать и пережидать дождь, то с каждым годом это будет все дороже и дороже», — подчеркнул глава региона.

По его словам, необходимо составить общий план действий, а также срочно исправить ситуацию с ливневками на самых критичных объектах и точках.

Напомним, в июне улицы столицы Удмуртии подтапливало несколько раз. Вода подмывала дорожное полотно, из-за чего образовывались провалы - в некоторые из них падали автомобили.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Памятник Феликсу Дзержинскому появился на улице Коммунаров в Ижевске

В Можге на месте гостиницы «Юбилейная» построят дом для врачей и педагогов

Глава Удмуртии о качестве покоса травы в Ижевске: «К середине июля у нас будут джунгли»