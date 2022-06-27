58-летнего жителя Ижевска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Октябрьский районный суд назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

58-летний житель Ижевска привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«В дежурную часть МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин – пользователь одной из социальной сети - разместил на своем ресурсе информацию, дискредитирующую использование Вооруженных сил Российской Федерации, а также нацистскую символику», – говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального МВД установили личность и местонахождение злоумышленника. Полицейские составили административный протокол, а рассмотревший правонарушение Октябрьский районный суд назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.

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