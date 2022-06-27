В Удмуртии опрокинулась переполненная легковушка, пострадал годовалый ребенок

Авария произошла на 29-м километре автодороги Игра – Глазов (Балезинский район). Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 26 июня, на 29-м километре автодороги Игра – Глазов (Балезинский район) перевернулся автомобиль. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 20:30 51-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил опрокидывание.

«Водитель перевозил в салоне транспортного средства 6 пассажиров, при этом конструктивная пассажировместимость автомобиля составляет 4 места. Из шести пассажиров в автомобиле находились 4 ребенка, два из них перевозились без детских автомобильных кресел», – отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадали два пассажира иномарки – 29-летняя девушка и годовалая девочка, перевозившаяся на руках матери. Ребенку потребовалась госпитализация.

В отношении водителя составили административные материалы. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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