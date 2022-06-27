Пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик назначена членом ЦИК республики с правом решающего голоса

Светлана Пальчик. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

24 июня глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Светланы Пальчик членом центральной избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кандидатуру Пальчик выдвинул Союз журналистов Удмуртии.

Ранее Александр Бречалов досрочно освободил от полномочий члена ЦИК республики с правом решающего голоса Андрея Жданова.

Досье КП

Пальчик, Светлана Сергеевна. Родилась в Пензе 02.12.1982 г.

2002-2003 гг. — корреспондент газеты «Альма-матер» Тамбовского государственного технического университета.

2003-2003 гг. — корреспондент отдела по работе со средствами массовой информации Тамбовского государственного технического университета.

2003-2003 гг. — менеджер по рекламе Открытого акционерного общества «Торгово-выставочный центр «Роствертол».

2004-2005 гг. — старший менеджер по рекламе Общества с ограниченной ответственностью «ВертолЭкспо».

2005-2014 гг. — главный специалист — пресс-секретарь, пресс-секретарь Администрации города Батайска.

2017-2017 гг. — главный специалист пресс-службы отдела общественных коммуникаций Избирательной комиссии Ростовской области, г. Ростов-на-Дону.

2018-2019 гг. — начальник управления по региональным и международным связям Федерального автономного учреждения «РОСДОРНИИ», г. Москва.

2019-2019 гг. — пресс-секретарь главы Удмуртии — руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии, администрации главы и правительства Удмуртии.

2020 г. — заместитель руководителя администрации — руководитель пресс-службы администрации главы и правительства Удмуртии.

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