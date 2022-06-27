Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве парикмахерши

Тело женщины обнаружили 25 июня в парикмахерской, где она работала. Фото: СУ СКР по УР

В Уве арестован ранее судимый 35-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 42-летней знакомой односельчанки (часть 1 статьи 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили 25 июня в парикмахерской, где она работала.

«По данным следствия, утром 25 июня обвиняемый пришел в парикмахерскую, где работала его знакомая. Во время общения между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый задушил женщину, после чего скрылся с места преступления», - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и прочие судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Мужчину заключили под стражу.

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