Тимур Ягафаров выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии от ЛДПР

Тимур Ягафаров выдвинут на пост главы Удмуртии от ЛДПР Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 27 июня, отделение ЛДПР в Удмуртии в ходе партийной конференции определилось с кандидатом на пост главы региона. Как передает «Ъ-Удмуртия», им стал координатор регионального отделения партии, руководитель фракции в Госсовете республики Тимур Ягафаров.

«Координатор удмуртского отделения ЛДПР, руководитель фракции в госсовете республики Тимур Ягафаров выдвинут в качестве кандидата на пост главы Удмуртии. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил сам господин Ягафаров», - пишет издание.

Одновременно был поддержан и список кандидатов в депутаты регионального парламента - его возглавили Ягафаров и еще один депутат Госсовета Антон Кузнецов.

Напомним, выборы главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного совета пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.

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