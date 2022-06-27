Тимур Ягафаров выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии от ЛДПР

Тимур Ягафаров выдвинут на пост главы Удмуртии от ЛДПР
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Сегодня, 27 июня, отделение ЛДПР в Удмуртии в ходе партийной конференции определилось с кандидатом на пост главы региона. Как передает «Ъ-Удмуртия», им стал координатор регионального отделения партии, руководитель фракции в Госсовете республики Тимур Ягафаров.
«Координатор удмуртского отделения ЛДПР, руководитель фракции в госсовете республики Тимур Ягафаров выдвинут в качестве кандидата на пост главы Удмуртии. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил сам господин Ягафаров», - пишет издание.
Одновременно был поддержан и список кандидатов в депутаты регионального парламента - его возглавили Ягафаров и еще один депутат Госсовета Антон Кузнецов.
Напомним, выборы главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного совета пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.
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