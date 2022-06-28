В Ижевске начался ремонт привокзальной площади

В Ижевске начались работы по обновлению привокзальной площади ж/д вокзала Фото: Константин ИВШИН

Сегодня, 28 июня, в Ижевске начались работы по обновлению привокзальной площади железнодорожного вокзала со стороны улицы Гагарина. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, на время ремонта часть площади закроют для движения автотранспорта и пешеходов.

«Вокзал будет продолжать обслуживать пассажиров в обычном режиме. Выход к поездам будет осуществляться через пригородный вокзал», – говорится в сообщении.

В рамках первого этапа планируется отремонтировать пешеходную зону у главного здания, тротуары по направлению от автобусной остановки на улице Гагарина к привокзальной площади, заезд на привокзальную территорию, а также автомобильную парковку, расположенную параллельно улице.

На время ремонта заезд автомобилей будет организован со стороны памятника Петру Чайковскому по направлению к зданию пригородного сообщения.

Кроме того, в рамках обновления привокзальной территории будет заменено покрытие тротуаров и пешеходных зон – их оборудуют тактильными наземными указателями и установят новое освещение. Также обновят покрытие автомобильных заездов и парковок, а для маломобильных пассажиров обустроят специальные съезды.

Первый этап планируют завершить во второй половине июля, а полностью завершить работы – в августе 2022 года. Общая площадь реконструкции составит более 40 тысяч квадратных метров.

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