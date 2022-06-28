В Удмуртии задержан адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов

О причинах задержания пока не сообщается Фото: Архив КП

В Удмуртии задержали президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, одного из защитников советника главы корпорации «Роскосмос», экс-сотрудника газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Я в наручниках. Везут в СК», — написал он.

Информацию подтверждает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. О причинах задержания пока не сообщается. Известно, что с адвокатом работали московские следователи.

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