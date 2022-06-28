В Удмуртии задержан адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов

О причинах задержания пока не сообщается
Фото: Архив КП
В Удмуртии задержали президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, одного из защитников советника главы корпорации «Роскосмос», экс-сотрудника газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Я в наручниках. Везут в СК», — написал он.
Информацию подтверждает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. О причинах задержания пока не сообщается. Известно, что с адвокатом работали московские следователи.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Экотуризм на любой вкус: 10 мест в Удмуртии, куда можно поехать с семьей на выходные
В Удмуртии за сутки выявили 12 случаев коронавируса
В Удмуртии средняя дневная температура июля составит 23 градуса