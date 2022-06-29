41-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с автобусом в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 28 июня, напротив дома № 4 по улице Труда в Ижевске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, около 17:50 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113, ранее лишенный водительских прав, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся в «Митсубиси» с 59-летним мужчиной за рулем. После этого ВАЗ врезался в стоящий автобус МАЗ.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В результате ДТП водитель ВАЗа и пассажирка «Митсубиси» – 54-летняя женщина – получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Движение автотранспорта на данном участке было ограничено, организовано реверсивное движение. На месте работала оперативно-следственная группа. По факту ДТП проводится проверка.

«В медицинском учреждении водитель ВАЗ-2113 скончался. Пассажир женщина получила травмы, отпущена домой», – сообщили впоследствии в первом отделе УГИБДД.

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