Президент Адвокатской палаты Удмуртии задержан по статье о фейках в отношении ВС РФ

По месту проживания и работы подозреваемого проводятся обыски Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Москве в отношении «лица, имеющего статус адвоката» возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России. По информации «Ъ-Удмуртия», дело возбуждено в отношении главы Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, задержанного в Ижевске сегодня утром.

«По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемый на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и армию РФ.

Фигуранта задержали, в ближайшее время с ним проведут необходимые следственные действия. По месту его проживания и работы проводятся обыски. Расследование продолжается.

Напомним, Дмитрий Талантов является одним из защитников советника главы корпорации «Роскосмос», экс-сотрудника газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

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