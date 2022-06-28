Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 27 июня, на 13-м километре автодороги Ижевск – Малая Пурга в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что около 12:30 не имеющий прав 54-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos, находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу для обгона в месте, где это запрещено ПДД, и столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan. После этого водитель Chevrolet скрылся с места аварии.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Хенде» - 22-летняя девушка, получили травмы, госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

Водитель скрывшегося автомобиля был установлен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции, на него составили административные материалы. Проводится расследование.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии задержан адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов

Экотуризм на любой вкус: 10 мест в Удмуртии, куда можно поехать с семьей на выходные

В Удмуртии за сутки выявили 12 случаев коронавируса

В Удмуртии средняя дневная температура июля составит 23 градуса