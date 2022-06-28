Учителя музыки в Удмуртии за интим с детьми отправили на принудительное лечение

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое заболевание Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии перед судом предстал 58-летний житель села Вавож, обвиняемый по статьям о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, суд отправил его на принудительное лечение.

Напомним, мужчина, являясь преподавателем музыки, на протяжении более полутора лет на работе и дома систематически совершал в отношении 12-летней девочки иные действия сексуального характера. Кроме того, летом 2018 года он, находясь по месту работы, совершил половое сношение с 15-летней девочкой.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое заболевание, по причине которого он в момент совершения общественно-опасных деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Постановлением суда к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», - сообщили в ведомстве.

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