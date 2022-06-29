За сутки ковид подтвердился у 17 жителей Удмуртии

За сутки выздоровели 20 жителей Удмуртии Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 17 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 29 июня.

«За сутки проведено 1 722 теста на коронавирус, выявлено 17 новых случаев. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 2 гражданина старше 65 лет.», — говорится в сообщении.

Никого не госпитализировали. Летальных случаев нет. Выздоровели 20 человек.

На утро 29 июня 788 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 20 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 5 человек — в тяжелом состоянии, в том числе 2 пациента - на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 486 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 402 пациента. 4 047 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 646 жителей региона. Из них 558 848 прошли через оба этапа вакцинации. 167 583 человека ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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