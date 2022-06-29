Администрацию Ижевска оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоответствующие ГОСТам остановки

Уостановки «Дворец спорта» (напротив дома №36 по ул. Советской) заужена ширина посадочной площадки. Фото: Google Maps

Прокуратура Первомайского района Ижевска после обращений жителей провела проверку и выявила нарушения требований безопасности при размещении остановок общественного транспорта на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Установлено, что все остановки общественного транспорта, расположенные по ул. Советская г. Ижевска на отвечают требованиям государственных стандартов», – говорится в сообщении.

В частности, эти остановки не имеют заездного кармана и расположены слишком близко к пешеходным переходам. Помимо этого, у остановки «Дворец спорта» (напротив дома №36 по ул. Советской) заужена ширина посадочной площадки.

По результатам проверки районный прокурор внес представление в адрес руководителя управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска. Рассмотрение представления и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорожных сооружений).

Суд назначил юрлицу штраф в размере 100 000 рублей.

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