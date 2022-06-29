Находившийся в федеральном розыске организатор сети казино в Сарапуле задержан в Краснодаре

37-летний житель Сарапула ударился в бега, чтобы не попасть за решетку за организацию сети подпольных казино Фото: Архив КП

В Краснодаре правоохранители задержали 37-летнего организатора сети незаконных казино в Сарапуле, который находился федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Следствием установлено, что 37 - летний житель г. Сарапула в 2018 году с целью систематического извлечения дохода организовал в г. Сарапуле сеть нелегальных игорных заведений, в которых посетителям незаконно предоставлялся доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина вовлек в преступную деятельность пятерых сарапульчан – им было поручено управление сетью незаконных заведений. Еще 10 жительниц Сарапула «из корыстных побуждений за денежное вознаграждение» согласились работать кассирами-администраторами.

Напомним, сеть казино накрыли 10 марта 2021 года. Организатору удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск. 15 фигурантов предстали перед судом. Кассиры-администраторы получили по 6 месяцев лишения свободы условно, дело в отношении управляющих заведениями продолжает рассматриваться.

27 июня организатор был задержан в столице Кубани. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Расследование продолжается.

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