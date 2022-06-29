Грозы ожидаются в Удмуртии днем и вечером 30 июня

Днем и вечером 30 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Днем и вечером 30 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.
Жителей призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.
Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.
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