Грозы ожидаются в Удмуртии днем и вечером 30 июня

Днем и вечером 30 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем и вечером 30 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

Жителей призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.

Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.

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