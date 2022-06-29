Двух пожилых женщин почти неделю ищут в Ижевске

В Ижевске ищут двух пожилых женщин. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут двух пожилых женщин - Эльзу Алятдинову 1968 г.р. и Надежду Нурисламову 1945 г.р.. Как сообщает ПСО «Регион 18», 23 июня они вышли из дома на улице Сабурова в неизвестном направлении.

Приметы пропавших:

- Эльза Алятдинова (на фото справа) – телосложение худощавое, глаза голубые, правая рука парализована. Была одета в сиреневое пальто, черные штаны и черный платок.

- Надежда Нурисламова (на фото слева) – на вид 77 лет, телосложение среднее, глаза серые. Была одета в синий плащ, синие джинсы и черный платок. Страдает психическим расстройством и катарактой.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об их местонахождении, просят незамедлительно позвонить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951 195-29-71 либо в полицию: 02 (с моб. 102).

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