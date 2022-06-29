Приговор экс-главе Минстроя Удмуртии Ивану Ястребу вынесут 30 июня

Сегодня, 29 июня, в Октябрьском районном суде Ижевска должны были вынести приговор экс-главе Минстроя Удмуртии, бывшему директору ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивану Ястребу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 29 июня, в Октябрьском районном суде Ижевска должны были вынести приговор экс-главе Минстроя Удмуртии, бывшему директору ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивану Ястребу, который обвиняется в получении взяток. Однако, как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, решающее заседание было перенесено на 10:00 четверга, 30 июня.

Напомним, конце октября 2020 года Ивана Ястреба задержали по обвинению в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей. Иван Ястреб и второй фигурант дела признали вину.

Во время судебных прений защита экс-министра строительства Удмуртии попросила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

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