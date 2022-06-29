В Удмуртии побит рекорд по самой низкой температуре

На метеостанции Ижевск две ночи подряд обновлялся температурный антирекорд
Фото: Архив КП
На метеостанции Ижевск две ночи подряд обновлялся температурный антирекорд. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.
«28 и 29 июня 2022г. в связи с вторжением холодного арктического воздуха в тылу циклона, в Удмуртии температура воздуха в ночные часы опускалась до 5-7°С. 2 дня подряд обновлялся температурный "антирекорд"», — говорится в сообщении.
Так, 28 июня температура воздуха ночью составила всего 6 °С, обновив установленный в 2005 году рекорд в 6,2°С.
29 июня столбик термометра опустился до 5,5 °С. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2020 году (6,0 °С).
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