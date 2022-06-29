В Удмуртии побит рекорд по самой низкой температуре

На метеостанции Ижевск две ночи подряд обновлялся температурный антирекорд Фото: Архив КП

На метеостанции Ижевск две ночи подряд обновлялся температурный антирекорд. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

«28 и 29 июня 2022г. в связи с вторжением холодного арктического воздуха в тылу циклона, в Удмуртии температура воздуха в ночные часы опускалась до 5-7°С. 2 дня подряд обновлялся температурный "антирекорд"», — говорится в сообщении.

Так, 28 июня температура воздуха ночью составила всего 6 °С, обновив установленный в 2005 году рекорд в 6,2°С.

29 июня столбик термометра опустился до 5,5 °С. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2020 году (6,0 °С).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему не сработал «принцип единого окна»: ижевчанка ждет повестки в суд из-за того, что не внесла на «Госуслуги» данные о вакцинации от ковида

Приговор экс-главе Минстроя Удмуртии Ивану Ястребу вынесут 30 июня

Находившийся в федеральном розыске организатор сети казино в Сарапуле задержан в Краснодаре

В Удмуртии задержан подросток, повредивший мемориальный комплекс