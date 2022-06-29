Александр Бречалов выдвинут на пост главы Удмуртии от «Единой России»

«Единая Россия» выдвинула действующего главу Удмуртии, секретаря регионального отделения партии Александра Бречалова на новый срок Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Единая Россия» выдвинула действующего главу Удмуртии, секретаря регионального отделения партии Александра Бречалова на новый срок. Соответствующее решение было принято на региональной партийной конференции 29 июня.

Кандидатуру Бречалова поддержали 154 делегата конференции.

В ходе конференции Александр Бречалов отметил, что ранее он уже подводил итоги работы на посту главы региона и сейчас важнее сконцентрироваться на задачах на новый срок.

«Мы продолжаем сейчас собирать наказы избирателей. Всего их на данный момент поступило 50 тыс., часть из них находятся в полномочиях федеральных органов власти. Региональных органов власти касается 10,5 тыс. наказов, это не окончательное число. Многие наказы мы уже выполнили ранее. В августе на основании предложений граждан мы сформируем народную программу», - рассказал Бречалов.

Он обозначил три приоритетных направления работы на ближайшие годы: Здоровое село (повышение качества здравоохранения, здоровый образ жизни, спортивные объекты), Экология (качество воздуха и воды, раздельный сбор отходов) и Пешеходная Удмуртия (строительство инфраструктуры, ремонт тротуаров). По его словам, сейчас традиционно звучит множество обещаний от различных политических сил, однако куда важнее результат, конкретные дела и готовность нести ответственность за каждое принятое решение.

По словам зампреда руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрея Исаева, за минувшие пять лет на команду Александра Бречалова пришлось большое количество экономических и политических сложностей.

«Пять лет назад в информационном пространстве появилось понятие “Команда Удмуртии”. К этой команде присоединялось все больше людей через реализацию различных проектов. Возник проект “Большой ремонт”, который впоследствии лег в основу уже федерального проекта по капремонту школ. Сейчас уже, пожалуй, каждый сидящий в этом зале, ощущает себя частью команды Удмуртии»,- отметил Андрей Исаев.

Напомним, Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года. На тех выборах он одержал победу в первом туре, набрав 78,16% голосов.

В конце апреля Александр Бречалов заявил о готовности «сделать еще больше» в последующие 5 лет.

В конце мая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава региона выразил желание баллотироваться на второй срок. Глава государства это намерение поддержал и пожелал Александру Бречалову успехов.

Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября 2022 года.

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