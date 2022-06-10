Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут в течение трех дней

Голосование на выборах депутатов главы и депутатов Госсовета Удмуртии пройдет в течение трех дней Фото: Амир Закиров

Голосование на выборах депутатов главы и депутатов Госсовета Удмуртии пройдет в течение трех дней, передает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на председателя ЦИК республики Вениамина Соломенникова.

«В Удмуртии выборы главы и депутатов госсовета республики будут проводиться в течение трех дней с 9 по 11 сентября. Данное решение было принято сегодня, 10 июня, на заседании ЦИК республики», - пишет издание.

Региональные избирательные комиссии должны были в течение 10 дней после объявления о выборах определиться со сроками голосования.

Ранее Госсовет Удмуртии официально назначил 11 сентября датой выборов депутатов регионального парламента нового созыва и главы республики.

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