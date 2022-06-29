В 2024 году Ижевск получит 19 новых троллейбусов

Троллейбусы выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Амир Закиров

В 2024 году столица Удмуртии получит 19 новых троллейбусов, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава регионального Миндортранса Алексей Горбачев.

«Росавтодор подтвердил, что наша заявка на обновление подвижного состава одобрена. В 2024 году в Ижевск придут 19 новых троллейбусов по нацпроекту БКД», – написал министр.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, новые современные низкопольные троллейбусы также поступят в Новосибирскую, Тульскую, Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Чебоксарскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую, Оренбургскую, Петрозаводскую, Уфимскую, Брянскую, Астраханскую, Улан-Удэнскую, Саратовскую, Томскую, Владивостокскую и Рязанскую городские агломерации.

«Удмуртия подала заявку в Минтранс России наряду с другими 44 регионами страны. А сейчас мы получили подтверждение, что попали программу. Участвовать в подобных проектах стало важным принципом нашей работы», – приводит пресс-служба слова председателя правительства республики Ярослава Семенова.

Троллейбусы выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, в декабре прошлого года Ижевск получил 16 новых трамваев «Львенок».

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