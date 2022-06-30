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Общество30 июня 2022 6:33

В Удмуртии уничтожили 102 кг подозрительной рыбной продукции

На ней не было маркировки
Дмитрий Коренев
Проверку провели после обращения местной жительницы, которая приобрела некачественную свежемороженую рыбу

Проверку провели после обращения местной жительницы, которая приобрела некачественную свежемороженую рыбу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 февраля в селе Октябрьский Завьяловского района при проверке одной из торговых точек обнаружено 102 кг рыбной продукции без маркировки. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проверку провели после обращения местной жительницы, которая приобрела некачественную свежемороженую рыбу.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель в отделе по реализации свежемороженой рыбы и рыбной продукции осуществляет хранение и реализацию 102 кг рыбной продукции без маркировки, что недопустимо согласно технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», – говорится в сообщении.

В торговую точку продукцию поставили из Ижевска.

Управление выдало предпринимателю предписание об уничтожении продукции. 19 апреля его привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 21 тысячи рублей.

22 июня предприниматель предоставил в ведомство документы, подтверждающие факт уничтожения продукции на одном из предприятий Ижевска.

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