В Удмуртии уничтожили 102 кг подозрительной рыбной продукции

Проверку провели после обращения местной жительницы, которая приобрела некачественную свежемороженую рыбу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 февраля в селе Октябрьский Завьяловского района при проверке одной из торговых точек обнаружено 102 кг рыбной продукции без маркировки. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проверку провели после обращения местной жительницы, которая приобрела некачественную свежемороженую рыбу.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель в отделе по реализации свежемороженой рыбы и рыбной продукции осуществляет хранение и реализацию 102 кг рыбной продукции без маркировки, что недопустимо согласно технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», – говорится в сообщении.

В торговую точку продукцию поставили из Ижевска.

Управление выдало предпринимателю предписание об уничтожении продукции. 19 апреля его привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 21 тысячи рублей.

22 июня предприниматель предоставил в ведомство документы, подтверждающие факт уничтожения продукции на одном из предприятий Ижевска.

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