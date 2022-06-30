33-летнего жителя Удмуртии зарезали в автомобиле из ревности

По данным следствия, подозреваемый, освободившись из мест лишения свободы, стал ревновать свою сожительницу к односельчанину Фото: Амир Закиров

33-летнего жителя села Селты задержали по подозрению в убийстве 33-летнего односельчанина, тело которого обнаружили в салоне автомобиля вечером 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, подозреваемый, освободившись из мест лишения свободы, стал ревновать свою сожительницу к односельчанину. Решив выяснить с мужчиной отношения, вечером 29 июня, вооружившись молотком и ножом, подозреваемый забрал его из дома на автомобиле, доставил на улицу Прудовую и прямо в салоне устроил ссору.

Фото: СУ СКР по УР

«В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил мужчину ножом, причинив тяжкий вред здоровью, в результате которого он скончался на месте», - говорится в сообщении.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и криминалистическая экспертизы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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