Телеведущая из Ижевска Анастасия Чернобровина рассекретила рождение сына

В последнее время Анастасию редко увидишь в кадре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная телеведущая программы «Утро России» (0+) на телеканале «Россия», уроженка Ижевска 45-летняя Анастасия Чернобровина стала мамой во второй раз. Об этом стало известно из ее социальных сетей.

В последнее время ее редко увидишь в кадре - оказалось, что все связано с беременностью и рождением второго сына. Мальчик родился еще в прошлом году, 7 ноября, но только сейчас об этом радостном событии стало известно.

Мальчик, которого назвали Игорем, по характеру спокойный и уравновешенный.

Личность папы своих сыновей Анастасия не раскрывает Фото: Архив КП

Первому сыну Анастасии – Артемию – почти 5 лет. Он вовсю помогает братику учиться ползать.

Личность папы своих сыновей она не раскрывает. Известно только, что ее муж ландшафтный дизайнер Станислав. Они поженились в 2014 году.

Для справки

Анастасия Чернобровина родилась и выросла в Ижевске Фото: Архив КП

Анастасия Чернобровина родилась и выросла в Ижевске. После окончания школы поступила в Ижевский колледж на психологический факультет. Через полгода пришла на региональное телевидение, где три года работала журналистом службы новостей. Одновременно с этим вела авторскую программу с участием звезд российского шоу-бизнеса и кино, которые приезжали в Ижевск на гастроли.

В 1996 году поступила в Московский государственный университет культуры и искусств. Работала на телеканале «Россия», ТВ-6, на «Третьем канале» (ТРВК «Московия»).

С 2002 года – одна из ведущих программы «Утро России» на телеканале «Россия-1».

В 2015 году телеведущая удостоилась премии «ТЭФИ».

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