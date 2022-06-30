Крупный денежный приз получили лучшие школы Удмуртии, в которых преподают шахматы

Победителям достались ценные призы Фото: Сергей Суворов

В Ижевске, на финале 13-ого Всероссийского Кубка Корпорации «Центр» среди детей в возрасте от 5 до 15 лет, прошло награждение лучших образовательных организаций, преподающих шахматы. В течение учебного года, те школы республики, которые активно участвовали в шахматных соревнованиях и организовали дополнительные мероприятия, были награждены денежными призами и шахматно-спортивным инвентарем.

Удмуртия уделяет большое значение развитию шахматного спорта Фото: Ильяс Бекмансуров

Учеба для учителей

В Удмуртии специалисты, которые преподают шахматы обучаются этому в течение трех лет. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, которая поздравляла лучшие школы, отметила, что в России вообще немного мест, где будущие учителя смогут пройти подготовку по преподаванию игре в шахматы. А в Удмуртии, у молодых специалистов, такое преимущество есть.

«В республике практикуется полноценное обучение преподаванию, которое длится три года: сначала студенты обучаются игре в шахматы, а после – осваивают методику преподавания. Такое качество подготовки тренеров и педагогов является залогом эффективного освоения игры в шахматы у детей», – рассказала Светлана Болотникова.

Министр образования и науки Удмуртии поздравила лучшие школы, которые преподают шахматы Фото: Ильяс Бекмансуров

Кто стал победителем?

Призовой фонд в этом году составил 500 тысяч рублей.

Конкурсная комиссия лояльно оценивала школы по нескольким критериям:

- Участие в школьном этапе Всероссийского соревнования «Белая ладья»;

- проведение уроков и факультативов по шахматам;

- количество пройденных курсов повышения квалификации для учителей преподающих шахматы;

- проведение школьного этапа олимпиады по шахматам;

- участие образовательной организации в республиканской олимпиаде по шахматам;

- дистанционное обучение и проведение дистанционных соревнований;

- участие в республиканском соревновании «Дебют»;

- онлайн-олимпиада по шахматам среди команд общеобразовательных организаций;

- наличие специализированного кабинета для обучения шахматам.

По наибольшему количеству набранных баллов, призовые места распределились следующим образом:

Победители среди городских школ:

1 место – МАОУ «Лицей № 25», г. Ижевск;

2 место – ГБОУ УР «Лицей № 41», г. Ижевск;

3 место – МБОУ «СОШ № 16», г. Ижевск;

4-5 место – МБОУ «Гимназия № 8», г. Можга;

4-5 место – МБОУ «СОШ № 73», г. Ижевск.

Светлана Болотникова и директор МАОУ «Лицей № 25» Елена Вечтомова Фото: Сергей Суворов

Победители среди сельских образовательных учреждений:

1 место – МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина»;

2 место – МБОУ «Игринская СОШ № 5»;

3 место – МОУ «Новобинская СОШ»;

4-5 место – МАОУ «Красногорская гимназия»;

4-5 место – МБОУ «Кыквинская СОШ».

Денежное вознаграждение было распределено между школами-призерами. Деньги, по условию конкурса, пойдут на дальнейшее развитие школ и обустройство шахматных кабинетов. Те школы, которые показали высокие результаты, но не попали в число победителей, были награждены методической литературой и демонстрационными досками.

Конкурс проводится Федерацией шахмат РФ совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при непосредственном участии Федерации шахмат УР при поддержке Министерства образования и науки Удмуртии, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

В чем секрет?

Педагог дополнительного образования в МАОУ «Лицей № 25» Дарья Озолина призналась, для достижения высоких результатов, секретная методика не понадобилась.

«Мы просто выполняем свою работу и стараемся с каждым годом ее улучшать», – поделилась она.

И правда, МАОУ «Лицей № 25» в Ижевске на регулярной основе участвует в соревнованиях и турнирах по шахматам и ученики Лицея всегда достигают высоких результатов.

«Лицей уделяет очень большое значение развитию шахмат. Поддерживает, помогает, организует мероприятия разного уровня», – рассказала она.

Это и в самом деле так. Тот же Кубок Корпорации «Центр» проходил в МАОУ «Лицей № 25». Он стал домом на целую неделю для юных шахматистов из 22 регионов России.

Полученные деньги Лицей планирует направить на улучшение материальной базы и организацию новых мероприятий.

Педагог МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина» Агния Иванова принимает награду за первое место среди сельских образовательных учреждений Фото: Сергей Суворов

В МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина», которая заняла первое место среди сельских образовательных учреждений, шахматам также уделяют большое значения. В 5 и 6 классах в учебной программе школы, шахматы – это вообще отдельный предмет. А их шахматному кабинету могут позавидовать многие профильные школы. Там и новая мебель, и компьютеры, и демонстрационные столы с интерактивной панелью.

Выигранный грант также пойдет на развитие шахматного спорта в школе. На вопрос, чем же детей так привлекают шахматы, что Шарканская СОШ регулярно становится призером республиканских конкурсов, заместитель директора Ольга Кондратьева говорит:

«Для ребят – это игра, соревновательный момент. Также за это никто не ставит оценки. К тому же у детей, которые занимаются шахматами, улучшается логическое мышление, повышается их успеваемость по предметам. Их привлекает совокупность этих факторов».

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