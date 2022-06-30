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Общество30 июня 2022 8:24

Крупный денежный приз получили лучшие школы Удмуртии, в которых преподают шахматы

Призовой фонд составил 500 000 рублей
Дарья Прозорова
Победителям достались ценные призы

Победителям достались ценные призы

Фото: Сергей Суворов

В Ижевске, на финале 13-ого Всероссийского Кубка Корпорации «Центр» среди детей в возрасте от 5 до 15 лет, прошло награждение лучших образовательных организаций, преподающих шахматы. В течение учебного года, те школы республики, которые активно участвовали в шахматных соревнованиях и организовали дополнительные мероприятия, были награждены денежными призами и шахматно-спортивным инвентарем.

Удмуртия уделяет большое значение развитию шахматного спорта

Удмуртия уделяет большое значение развитию шахматного спорта

Фото: Ильяс Бекмансуров

Учеба для учителей

В Удмуртии специалисты, которые преподают шахматы обучаются этому в течение трех лет. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, которая поздравляла лучшие школы, отметила, что в России вообще немного мест, где будущие учителя смогут пройти подготовку по преподаванию игре в шахматы. А в Удмуртии, у молодых специалистов, такое преимущество есть.

«В республике практикуется полноценное обучение преподаванию, которое длится три года: сначала студенты обучаются игре в шахматы, а после – осваивают методику преподавания. Такое качество подготовки тренеров и педагогов является залогом эффективного освоения игры в шахматы у детей», – рассказала Светлана Болотникова.

Министр образования и науки Удмуртии поздравила лучшие школы, которые преподают шахматы

Министр образования и науки Удмуртии поздравила лучшие школы, которые преподают шахматы

Фото: Ильяс Бекмансуров

Кто стал победителем?

Призовой фонд в этом году составил 500 тысяч рублей.

Конкурсная комиссия лояльно оценивала школы по нескольким критериям:

- Участие в школьном этапе Всероссийского соревнования «Белая ладья»;

- проведение уроков и факультативов по шахматам;

- количество пройденных курсов повышения квалификации для учителей преподающих шахматы;

- проведение школьного этапа олимпиады по шахматам;

- участие образовательной организации в республиканской олимпиаде по шахматам;

- дистанционное обучение и проведение дистанционных соревнований;

- участие в республиканском соревновании «Дебют»;

- онлайн-олимпиада по шахматам среди команд общеобразовательных организаций;

- наличие специализированного кабинета для обучения шахматам.

По наибольшему количеству набранных баллов, призовые места распределились следующим образом:

Победители среди городских школ:

1 место – МАОУ «Лицей № 25», г. Ижевск;

2 место – ГБОУ УР «Лицей № 41», г. Ижевск;

3 место – МБОУ «СОШ № 16», г. Ижевск;

4-5 место – МБОУ «Гимназия № 8», г. Можга;

4-5 место – МБОУ «СОШ № 73», г. Ижевск.

Светлана Болотникова и директор МАОУ «Лицей № 25» Елена Вечтомова

Светлана Болотникова и директор МАОУ «Лицей № 25» Елена Вечтомова

Фото: Сергей Суворов

Победители среди сельских образовательных учреждений:

1 место – МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина»;

2 место – МБОУ «Игринская СОШ № 5»;

3 место – МОУ «Новобинская СОШ»;

4-5 место – МАОУ «Красногорская гимназия»;

4-5 место – МБОУ «Кыквинская СОШ».

Денежное вознаграждение было распределено между школами-призерами. Деньги, по условию конкурса, пойдут на дальнейшее развитие школ и обустройство шахматных кабинетов. Те школы, которые показали высокие результаты, но не попали в число победителей, были награждены методической литературой и демонстрационными досками.

Конкурс проводится Федерацией шахмат РФ совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при непосредственном участии Федерации шахмат УР при поддержке Министерства образования и науки Удмуртии, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

В чем секрет?

Педагог дополнительного образования в МАОУ «Лицей № 25» Дарья Озолина призналась, для достижения высоких результатов, секретная методика не понадобилась.

«Мы просто выполняем свою работу и стараемся с каждым годом ее улучшать», – поделилась она.

И правда, МАОУ «Лицей № 25» в Ижевске на регулярной основе участвует в соревнованиях и турнирах по шахматам и ученики Лицея всегда достигают высоких результатов.

«Лицей уделяет очень большое значение развитию шахмат. Поддерживает, помогает, организует мероприятия разного уровня», – рассказала она.

Это и в самом деле так. Тот же Кубок Корпорации «Центр» проходил в МАОУ «Лицей № 25». Он стал домом на целую неделю для юных шахматистов из 22 регионов России.

Полученные деньги Лицей планирует направить на улучшение материальной базы и организацию новых мероприятий.

Педагог МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина» Агния Иванова принимает награду за первое место среди сельских образовательных учреждений

Педагог МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина» Агния Иванова принимает награду за первое место среди сельских образовательных учреждений

Фото: Сергей Суворов

В МБОУ «Шарканская СОШ им. Г. Ф. Лопатина», которая заняла первое место среди сельских образовательных учреждений, шахматам также уделяют большое значения. В 5 и 6 классах в учебной программе школы, шахматы – это вообще отдельный предмет. А их шахматному кабинету могут позавидовать многие профильные школы. Там и новая мебель, и компьютеры, и демонстрационные столы с интерактивной панелью.

Выигранный грант также пойдет на развитие шахматного спорта в школе. На вопрос, чем же детей так привлекают шахматы, что Шарканская СОШ регулярно становится призером республиканских конкурсов, заместитель директора Ольга Кондратьева говорит:

«Для ребят – это игра, соревновательный момент. Также за это никто не ставит оценки. К тому же у детей, которые занимаются шахматами, улучшается логическое мышление, повышается их успеваемость по предметам. Их привлекает совокупность этих факторов».

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