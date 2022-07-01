В Удмуртии за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса

Летальных случаев не зарегистрировано Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 4 человека. Об этом утром 1 июля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 753 теста на коронавирус, выявлено 15 новых случаев. В числе заболевших 1 ребёнок до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 22 человека.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 497 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 163 443 пациента. 4 047 человек скончались.

На утро 1 июля 780 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 20 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 4 человека — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 698 701 житель региона. Из них 558 918 прошли через оба этапа вакцинации. 168 361 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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