Экс-главу Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба приговорили к 6 годам колонии строгого режима

Ивана Ястреба признали виновным в получении взяток в крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Фото: Федор Фефилов

Сегодня, 30 июня, в Октябрьском районном суде Ижевска состоялось решающее заседание по делу экс-министра строительства Удмуртии, бывшего гендиректора ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивана Ястреба. Как сообщил наш корреспондент из зала суда, Ястреба признали виновным в получении взяток в крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения.

Напомним, с 4 июня по 28 августа 2020 года Ястреб получил взятку в размере 4,5 млн от гендиректора белгородской коммерческой компании за заключение договоров на подготовку проектно-сметной документации на строительство ФАПов по нацпроекту и за и общее покровительство по службе при исполнении заключенных договоров.

29 октября он через посредника получил 1,9 млн рублей в качестве первой части взятки в общей сумме 9 млн рублей от гендиректора самарской коммерческой организации за заключение договора на поставку очистного оборудования, его установку и за ускорение вопроса оплаты.

Кроме того, Ястреб после приобретения собственного жилья лишился права на компенсационные выплаты из бюджета за наем квартиры, однако не уведомил об этом работодателя и с 5 июля по 13 ноября 2020 года продолжил получать эти выплаты, похитив таким образом 174 тыс. рублей.

При ознакомлении с материалами дела от Ястреба поступило ходатайство о признании им вины.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, суд приговорил Ивана Ястреба к 6 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн рублей и лишением права занимать государственные должности на 7 лет.

Второй фигурант дела приговорен к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей и лишением права занимать государственные должности на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

«У нас есть 10 дней по закону. За эти 10 дней примем решение», - прокомментировал свой приговор Иван Ястреб.

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