В Удмуртии снимут полнометражный фильм об ограблении банка на удмуртском языке

Съемки картины пройдут в Ижевске и Малой Пурге с 10 по 28 июля. Фото: администрация Сарапула

Жители Удмуртии могут принять участие в кастинге на второстепенные и эпизодические роли в картине на удмуртском языке «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски». Как сообщает пресс-служба администрации Сарапула, съемки пройдут в Ижевске и Малой Пурге с 10 по 28 июля.

По сюжету, пастух, комбайнер и безработный, оставшись без денег, решаются на ограбление банка.

«Наш фильм о личном выборе и личной ответственности каждого человека. О том, что никакие, даже самые тяжелые, обстоятельства не оправдывают преступных действий», — рассказали авторы идеи (цитата по пресс-службе администрации Сарапула).

Главные роли в картине сыграют актеры Национального театра республики: Алексей Котков, Роман Болтачев, Иван Плотников, Даниил Вахрушев, Вадим Дмитриев, Максим Григорьев. Работать над фильмом будут специалисты из Санкт-Петербурга: режиссер Дмитрий Могучев и оператор Павел Смирнов.

Желающие принять участие в кастинге, а также помочь проекту финансово или в качестве волонтеров, могут обратиться к организаторам.

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