В Удмуртии из-за детской шалости сгорел четырехквартирный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Днем 29 июня в поселке Игра загорелся четырехквартирный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, причиной возгорания стала детская шалость.

«Пожар возник в одной из квартир, где проживала женщина и ее шестилетние дети: мальчик и девочка. Мать легла спать, и девочка, оставшись без присмотра, взяла зажигалку и подожгла кресло», – говорится в сообщении.

Когда огонь разгорелся, испугавшиеся дети своими криками разбудили мать. Со слов женщины, она пыталась потушить пламя самостоятельно, но тщетно. Они выбежали на улицу в чем были, не успев взять с собой никаких вещей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Из четырех квартир в двух никто не жил. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

«В квартирах не были установлены автономные пожарные извещатели, которые смогли бы вовремя среагировать на дым, оповестить о возгорании и дать возможность ликвидировать его на начальной стадии», – отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве призывают родителей обучать своих детей мерам пожарной безопасности, не оставлять их без присмотра и убирать спички и зажигалки в недоступные места.

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