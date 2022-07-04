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Политика4 июля 2022 8:47

Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова может сохранить свой пост

Она представляет республику в Совфеде с 2017 года
Дмитрий Коренев
Любовь Глебова стала сенатором СФ от Удмуртии в сентябре 2017 года

Любовь Глебова стала сенатором СФ от Удмуртии в сентябре 2017 года

Фото: Гульназ Гырдымова

Глава Удмуртии Александр Бречалов в случае своего переизбрания на второй срок планирует сохранить Любовь Глебову в качестве сенатора Совета Федерации от республики. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики Сергея Смирнова.

«Глава планирует сохранить Любовь Глебову. Она работает эффективно», — пояснил Смирнов изданию.

Напомним, экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова стала сенатором СФ от исполнительной ветви власти Удмуртии в сентябре 2017 года, когда Александр Бречалов был избран на пост главы республики.

Отметим, каждый кандидат на пост главы региона должен представить по три кандидата в сенаторы.

Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября. Документы в региональный Центризбирком подали уже 6 кандидатов, включая действующего главу региона.

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