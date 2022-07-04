Жителя Удмуртии подозревают в убийстве собутыльника

61-летний житель села Зура Игринского района Удмуртии задержан по подозрению в убийстве 39-летнего односельчанина. Фото: СУ СКР по УР

61-летний житель села Зура Игринского района Удмуртии задержан по подозрению в убийстве 39-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

«По данным следствия, 2 июля подозреваемый и потерпевший употребляли спиртные напитки. В ходе возникшего при этому между ними конфликта подозреваемый несколько раз ударил знакомого ножом», – говорится в сообщении.

Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медпомощь, на следующий день он скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и заключат его под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии 12-летний мотоциклист сбил 13-летнего велосипедиста

4 человека погибли в столкновении грузовика и легковушки на трассе в Удмуртии

Прогноз погоды на неделю в Ижевске: тепло и без существенных осадков

Кандидат на пост главы Удмуртии от партии СРЗП подал документы в ЦИК